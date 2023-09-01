ماندي بديلا مع فياريال في مواجهة قادش

يواجه الدولي الجزائري عيسى ماندي، و ناديه فياريال، اليوم الجمعة، مضيفهم فريق قادس، من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وكشفت إدارة نادي فياريال، عبر الحساب الرسمي لفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية والتي غاب عنها اسم ماندي.

وفضل مدرب فياريال، الابقاء على مدافع الدولي الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.

يذكر أن عيسى ماندي، لم يتواجد في التشكيلة الأساسية لناديه فياريال، منذ انطلاقة الموسم الجديد من الليغا الإسبانية.