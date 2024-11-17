ماندي :”تأهلنا إلى الكان بأرقام مميزة يعتبر نجاحا ونسعى لبلوغ المونديال”

أكد مدافع الخضر عيسى ماندي استعداده مجددا، للقيام بواجبه اتجاه المنتخب الوطني وهو قيادته للعب كأس العالم القادمة.

وقال عيسى ماندي خلال المنطقة المختلطة عقب مباراة ليبيريا “أنا فخور جدا بما يحدث لي مع المنتخب الوطني، سجلت رقما في ملعبنا الجديد الجوهرة، و أمام جمهورنا الذين ساندونا كثيرا خلال التسعين دقيقو”.

كما أضاف ماندي “أمر جيد و ايجابي، أن نسجل تأهلنا إلى الكان بأرقام جيدة و مميزة، و هذا نجاح بالنسبة لنا، سنسعى ما في وسعنا للتأهل إلى كأس العالم القادمة”.

واردف مدافع رين الفرنسي “مجددا فخور جدا بوصول إلى 103 مباراة، أمر خيالي، ومن جانبي لو لعبت مباراة واحدة فقط بقميص المنتخب سأعتبره أمر رائع جدا بالنسبة لي”.

كما ختم “الأمر لا يتوقف هنا و الانتقادات لا تهمني، أنا هنا للقيام بواجبي اتجاه بلدي”.

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