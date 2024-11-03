ماندي :”تجربة فريدة من نوعها تمثيل المنتخب في 100 مباراة”

كشف قائد الخضر عيسى ماندي عن تفاصيل تجربته مع المنتخب الوطني من التحاقه به سنة 2013 ولعبه 100 مباراة بالقميص الوطني.

وقال عيسى ماندي في حواره للموقع الرسمي لـ “الفاف” الذي نشر اليوم الاحد “إن تمثيل القميص الجزائري سواء في مباراة دولية واحدة، او 100 مباراة، هو تجربة فريدة لم أكن اتخيل تحقيقها في 100 مباراة دولية”.

كما أضاف “الحمد لله أني حققت ذلك، لكنني شعرت حقا بأجواء تميل هذا القميص، كانت أول مباراة تجربة خاصة جدا لي”.

وأردف مدافع الخضر “التحقت بالمنتخب في 2013، في مباراة بوركينافاسو ولم أتمكن من اللعب جينها لكن شعرت بتمثيل الوطن”.

وختم خريج مدرسة ريمس الفرنسية “في شهر مارس ضد سلوفينيا، إنه تاريخ لا ينسى و مميزة في مسيرتي و حياتي، 10 سنوات فترة طويلة و عشت فيها أوقات رائعة مثل المشاركة في كأس العالم بالبرازيل، حينما وصلنا إلى الدور الثمن النهائي و أربكنا ألمانيا”.

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