ماندي: “تعبنا كثيرا وانتظرنا هذا التأهل 12 سنة كاملة”

عبّر مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، عن فرجته الكبيرة بتأهلهم لكأس العالم 2026، والتي جاءت بعد انتظار طويل، حسب تصريحاته.

وقال ماندي، عقب الفوز المحقق أمس الخميس، على منتخب الصومال: “الحمد لله انتظرنا هذا التأهل لمدة طويلة”.

كما أضاف: “آخر مشاركة لنا كانت في 2014، وتعبنا كثيرا بعدها في التصفيات التي كانت كل منها أصعب من الأخرى، خاص الأخيرة التي كانت جد قاسية على الجميع”.

وختم عيسى ماندي، تصريحاته مضيفا: “حاليا ضمنا تأهلنا إلى كأس العالم، وهذا أمر جد رائع”.