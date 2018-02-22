ماندي ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع بيتيس هذا الموسم

عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي، بقوة هذا الموسم رفقة فريقه ريال بيتيس، مسجلا ثالث أعلى نسبة مشاركة مع الفريق هذا الموسم.

وكشفت موقع “أخبار بيتيس” الإسباني، بالأرقام، حصيلة عيسى ماندي لهذا الموسم من حيث نسبة المشاركة، مقارنة بزملائه في الفريق.

وحل مدافع الخضر، في المركز الثالث برصيد 1855 دقيقة، بفارق بسيط عن زميله سانشيز خواكين بـ1858د، وعن الحارس أنطونيو أدان بـ2160د.

وجاءت هذه الإحصائيات، بعد مرور 24 جولة من الدوري الإسباني، لتؤكد العودة القوية لماندي، هذا الموسم مع مدربه كيكي سيتيين.

وكان ماندي، على مقربة من مغادرة بيتيس، الصيف المنصرم، لولا إصرار مدربه على الإحتفاظ به، ليصبح هذا الموسم ركيزة أساسية.