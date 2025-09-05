ماندي: “حققنا الأهم أمام بوتسوانا وسنواجه غينيا بهدف تحقيق الفوز”

اعتبر مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، بأنهم حققوا الأهم في مواجهة بوتسوانا، بضمانهم الفوز، رغم اعترافه بعدم ظهورهم بمستواهم المعهود.

وصرح ماندي، في هذا الخصوص: “مباراتنا ضد بوتسوانا كانت صعبة، وأضن أننا لم نظهر بمستوانا المعهود”.

كما أضاف: “لدينا هدف واضح وهو التأهل لكأس العالم، ويحدث أن نواجه مثل هذه المباريات، أين نكون في مستوى أقل، لكن الأهم تحقيق الفوز، والتقدم نحو هدفنا”.

وبخصوص مباراتهم المقبلة ضد غينيا، قال عيسى ماندي: “سنخوض مباراتنا المقبلة ضد غينيا، بنفس الأهداف، وهي تحقيق الفوز، والتقدم أكثر نحو هدفنا، مع تطوير آدائنا”.