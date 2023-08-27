ماندي خارج التشكيلة الأساسية لفياريال في مواجهة برشلونة

يواجه نادي فياريال، الدي يضم في صفوفه الدولي الجزائري عيسى ماندي، اليوم الأحد، نادي برشلونة لحساب الليغا.

وكشفت إدارة فياريال، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية، والتي غاب عنها اسم ماندي.

وفضل مدرب فياريال، الابقاء على لاعبه الدولي الجزائري، ضمن دكة البدلاء، مع امكانية اشراكه في الشوط الثاني.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع عيسى ماندي، وناديه فياريال، بالضيف برشلونة، تدخل ضمن الجولة الثالثة من الليغا الاسبانية.