ماندي خامس أحسن لاعب في بتيس هذا الموسم

أختير الدولي الجزائري، عيسى ماندي كخامس أحسن لاعب من جانب ناديه “ريال بيتيس” خلال الموسم المُنقضي من الليغا الإسبانية.

وفضلت جماهير الفريق الأندلسي، الصاعد الأرجنتيني “لوسيلسو” كأفضل عنصر في تشكيلتهم، نظرا لمُستواه الباهر منذ وصوله من “باريس سان جيرمان”.

ويُعتبر المركز المُتراجع لمدافع المنتخب الوطني منطقيا بعض الشيء، لأن مُستواه تراجع بشكل رهيب خاصة في مرحلة الإياب من الدوري.

ولا يزال مصير خريج مدرسة “رامس” غير معلوم لحد الساعة، مابين تغيير الأجواء صيفا أو الإستمرار في قلعة “الفيلا مارين”.