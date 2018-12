“ماندي” رفقة ميسي ويتفوق على راموس وبيكي !!

وذلك بعد دراسة قام بها مرصد كرة القدم على اللاعبين الناشطين في الدوري الإسباني واللذين خاضوا أكثر من 8 لقاءات كاملة لحد الآن.

وتواجد ماندي في التشكيلة المثالية رفقة ميسي ، سواريز وكذا كوتينيو إضافة إلى جوردي ألبا والمدافع الأيمن للملكي داني كارفاخال.

وتفوق المدافع المحوري للخضر على نجوم عديدة في الدفاع من بينها سيرجيو راموس وجيرارد بيكي وفاران.

Best XI in the @LaLiga so far this season (at least 720’ domestic league minutes) according to @CIES_Football: performance algorithm, methodology available here https://t.co/UsBcEz4BOV #betisdeportivo #FCBarcelona #RealMadrid #Atleti #Eibar #Alaves pic.twitter.com/yYlYyBeuyz

