“ماندي” رفقة ميسي ويتفوق على راموس وبيكي !!

تواجد النجم الدولي الجزائري ومدافع فريق ريال بيتيس الإسباني “عيسى ماندي” في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الدوري الإسباني.

وذلك بعد دراسة قام بها مرصد كرة القدم على اللاعبين الناشطين في الدوري الإسباني واللذين خاضوا أكثر من 8 لقاءات كاملة لحد الآن.

وتواجد ماندي في التشكيلة المثالية رفقة ميسي ، سواريز وكذا كوتينيو إضافة إلى جوردي ألبا والمدافع الأيمن للملكي داني كارفاخال.

وتفوق المدافع المحوري للخضر على نجوم عديدة في الدفاع من بينها سيرجيو راموس وجيرارد بيكي وفاران.