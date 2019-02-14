ماندي: “رين يمر بمرحلة جيدة وأتوقع مواجهة صعبة”

إعترف الدولي الجزائري عيسى ماندي، بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه ريال بيتيس الإسباني، أمام نادي رين الفرنسي، لحساب الدوري الأوروبي.

وصرح ماندي، خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “أتوقع أن تكون مواجهة اليوم جد صعبة، أمام فريق لا يستسلم بسهولة”.

وأضاف: “لازلت أتابع أخبار الليغ1 الفرنسية، وأدرك أن نادي رين، يمر بمرحلة جيدة، خاصة منذ وصول المدرب الجديد للفريق”.

وتابع عيسى ماندي: “رين لن ينتظر الأخطاء منا لتشكيل الخطورة، لكننا نؤمن بفرصنا ونأمل أن تكون النتيجة جيدة”.

يذكر أن ريال بيتيس الإسباني، سيحل ضيفا اليوم الخميس، على نادي رين الفرنسي، لخوض مواجهة الدور الـ32 من الدوري الأوروبي.