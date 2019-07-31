“ماندي”: “سأساعد فقير على التأقلم مع بيتيس”

أكد “عيسى ماندي” المتوج مؤخرا بكأس أمم إفريقيا مع الخضر، أنه سيقوم بمساعدة “فقير” زميله الجديد في “ريال بيتيس”.

حيث صرح “ماندي” لصحيفة “إستاديو ديبورتيفو”: “لا أعرف فقير شخصيا، لكنه لاعب بمواصفات عالمية”.

وأضاف: “سأحاول مساعدته على التأقلم مع الفريق ومع الكرة الإسبانية حتى يقدم أفضل أداء له”.

وتابع: “وجود فقير معنا في الفريق سيمنحنا الجودة فهو لاعب “توب” وهو أحد أفضل اللاعبين الذين شاركوا في الليغ 1 في المواسم السابقة”.

وختم كلامه قائلا: “أود أن أشكر إدارة الفريق على التعاقد مع هذا اللاعب وأنا متأكد أنه سيقدم الإضافة اللازمة للفريق”.

يذكر أن إدارة “بيتيس” ترفض التخلي عن “ماندي” لكونه القائد في الفريق وأيضا بسبب “فقير” حيث سيقدم له المساعدة اللازمة حتى يتألق هذا الأخير.