ماندي :”سعيد جدا إلتحاقي بنادي ليل.. أنتظركم بشغف “

أبدى الدولي الجزائري عيسى ماندي سعادته الكبيرة بالتجربة الجديدة التي سيقوم بها في نادي ليل الفرنسي الذي رسم التحاقه به اليوم الخميس.

وقال عيسى ماندي خلال تقديمه لوسائل الاعلام عبر الصفحة الرسمية للنادي لمنصة “إكس”: “سعيد جدا الاتحاق بنادي كبير مثل نادي ليل”.

كما أضاف مدافع الخضر “أنتظركم بشغف و بكثرة بملعب بيار مويار”.

وقام ماندي بتجربة في الملاعب الاسبانية حينما حمل قميص نادي ريال بيتيس في وقت سابق، و التحق بعد بنادي فياريال، التي لم تكلل تجربته بالنجاح الباهر، قبل أن يقرر العودة إلى الليغ 1 .