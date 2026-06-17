ماندي: “سنصحح أخطاءنا ونرد الاعتبار رغم الهزيمة أمام الأرجنتين”

أكد قائد المنتخب الوطني عيسى ماندي أن الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مشوار “الخضر” بكأس العالم 2026 لن تؤثر على معنويات المجموعة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل والتحضير الجيد للمواعيد المقبلة.

وقال ماندي في تصريحاته عقب المباراة: “لسنا ذلك المنتخب الذي ينهزم في أول مباراة ويتأثر بشكل كبير، سنواصل العمل وسنبحث عن تجسيد أهدافنا في هذا المونديال”.

وأضاف مدافع “الخضر” أن المنتخب واجه منافساً من طراز عالمي، موضحاً: “صحيح أننا انهزمنا بثلاثية كاملة أمام المنتخب الأرجنتيني، المنتخب المتوج بكأس العالم وحامل اللقب”.

وأبدى ماندي ثقته في قدرة المنتخب الوطني على العودة بقوة في المباريات المقبلة، مؤكداً: “سنعود إلى العمل وسنقوم بتصحيح الأخطاء والعمل بشكل جدي من أجل رد الاعتبار وتحقيق نتائج أفضل”.

وتنتظر المنتخب الوطني مواجهة مهمة أمام منتخب الأردن، حيث يراهن رفقاء رياض محرز على تدارك التعثر الأول وإنعاش حظوظهم في التأهل إلى الدور الثاني من المنافسة العالمية.