ماندي :”شكرا للجماهير التي ساندتنا في الأوقات السيئة”

قدم المدافع المحوري للمنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي شكره للجماهير التي كانت حاضرة بمدرجات ملعب تشاكر. كما قال “ماندي” في تصريحات خص بها التلفزيون الجزائري العمومي بعد المواجهة.

وأكد ماندي، أن المباراة كانت كبيرة حقا، لقد لعب منتخب بوركينافاسو كل حظوظه من أجل الفوز علينا والتأهل”. مضيفا “حضرنا جيدا للمواجهة وكنا ندرك ما نفعله وفي الأخير الأهم هو التأهل للمواجهة الفاصلة المؤهلة للمونديال”.

كما أشار ماندي، إلى أن الجماهير كانت اللاعب رقم 12 حيث قدموا لنا الحافز أمام بوركينافاسو من أجل التأهل. خاصة في الأوقات السيئة من المباراة”.

وبلغ رفقاء ماندي، أمسية اليوم الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سجل سفيان فيغولي هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.

كما يقترب المنتخب الوطني من تجطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة، في حين يملك المنتخب الوطني في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.

ومن جهته، قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه للمنتخب الوطني الجزائري بعد بلوغه المُباراة الفاصلة.

ونشر رئيس الجمهورية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:”إلى المونديال أيها الأبطال”. تابعا “إن شاء الله..لم يبق الكثير”.

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