ماندي ضمن التشكيلة المثالية لليغ1 الفرنسية

حظي الدولي الجزائري، عيسى ماندي، بالإعتراف، نظير تألقه مع ناديه ليل، في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بفريق نانت، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وسجل ماندي، تواجده ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من الليغ 1 الفرنسية، التي كشفت عنها صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

كما نال المدافع الدولي الجزائري، تنقيط (7/10)، نظير الآداء الكبير الذي قدمه بقميص ناديه ليل، في مواجهة نانت.

يذكر أن عيسى ماندي، شارك لحد الآن في ثمانية مباريات رسمية مع ناديه ليل، منها مبارتين في منافسة الدوري الأوروبي.