ماندي ضمن قائمة أفضل اللاعبين في الليغا عام 2021

تواجد الدولي الجزائري عيسى ماندي ضمن قائمة أفضل اللاعبين لسنة 2021. التي أعدها اليوم موقع “sofascore” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وتواجد مدافع “الخضر” رفقة عدد من النجوم في البطولة الإسبانية. على غرار بن زيمة. كروس. ألبا. نافاس. كورتوا. كاسيميرو. باريخو.

وإفتك ماندي مكانة ضمن قائمة الأفضل في الليغا. بالنظر إلى تألقه اللافت للإنتباه مع فريق السابق ريال بيتيس والبعض من المباريات رفقة فريقه الحالي فياريال.

ونال ماندي 7:06 من 10، وهو رقم جيّد بالنسبة لمدافع ينشط في البطولة الإسبانية.

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