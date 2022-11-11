ماندي ضمن قائمة أفضل الممررين بدقة في دوري المؤتمرات
بقلم فيصل زيان بوزيان
تواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي فياريال الإسباني، عيسى ماندي، ضمن قائمة أفضل الممررين بدقة في دور المجموعات لدوري المؤتمرات الأوروبية.
وكشف حساب يويفا دوري المؤتمرات، عبر تويتر أمس الخميس، عن قائمة أفضل اللاعبين الأعلى دقة في التمرير بدور المجموعات للمنافسة.
وجاء لاعب الخضر ماندي في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح التمريرات بـ%95.7.
🇧🇷 Léo Duarte with the highest passing accuracy (%) during the group stage 🔝#UECL pic.twitter.com/DiYtiNDCX9
— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 10, 2022
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