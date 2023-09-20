ماندي ضمن قائمة فريقه فياريال المعنية بالمشاركة في الأوروبا ليغ

تواجد المدافع الدولي عيسى ماندي، ضمن قائمة فريقه فياريال، المعنية بخوض أول لقاء في دور المجموعات لمنافسة الأوروبا ليغ للموسم الجديد 2023.2024.

ومن المنتظر، أن يمنح مدرب الغوصات الصفراء كيكي ستين، مدافع الخضر فرصة اللعب أكثر في المنافسة الأوروبية، بعد أن فقد مكانته الأساسية مع الفريق، حيث شارك هذا الموسم في مباراة وحيدة في الليغا الإسبانية.

وللإشارة، سيواجه ماندي رفقة فريقه غدا الخميس، نادي باناتينايكوس اليوناني برسم الجولة الأولى لدور مجموعات الأوروبا ليغ.