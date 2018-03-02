ماندي على “رادار” روما

ينوي نادي “روما” الإيطالي تقديم عرض رسمي للدولي الجزائري، عيسى ماندي بغرض استقدامه لتدعيم دفاعه استعدادا للطبعة القادمة من “الكالتشيو”.

وأكد “لاغازيتا ديلو سبورت” بأن الإسباني “مونشي”، والذي يشغل منصب المُدير الرياضي لذئاب العاصمة الإيطالية مُعجب بمؤهلات خريج مدرسة “رامس”.

وأوضح نفس المصدر، بأن القائد السابق للمنتخب الوطني، سيدرس لامحالة المُقترح بجدية، خاصة وأنه قادم من أحد كبار “السيري أ”.

ولايزال عيسى ماندي مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع ناديه “ريال بيتيس” ولن يكون حُرا من أي التزام سوى صائفة 2021.