“ماندي” على رادار عملاق “لندن”!

يتجه الدولي الجزائري، عيسى ماندي، لتفجير واحدة من أكبر مُفاجآت الميركاتو الشتوي الجاري، بعد تلقيه عرضا مهما جدا، الساعات الماضية.

وكشفت جريدة “الديسماركي” الإسبانية، بأن المُدافع الصلب، مطلوب وبقوة من طرف نادي “آرسنال”، والذي أبدى إستعداده لدفع شرطه الجزائي مُباشرة.

ووفقا لذات المصدر، فإن المدرب “أوناي إيميري” مُعجب كثيرا بمؤهلات القائد السابق للمنتخب الوطني، ويريده مع تشكيلته في أقرب الآجال.

ولا يزال خريج مدرسة “رامس”، مُرتبطا بعقد مع “ريال بيتيس” لغاية 2021، ولا تتجاوز قيمة شرطه الجزائري الـ30 مليون أورو.