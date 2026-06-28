ماندي: “علينا تحسين أدائنا الدفاعي أكثر مستقبلا”

أبرز الدولي الجزائري، عيسى ماندي، النقاط التي يتوجب على عناصر المنتخب الوطني تحسينها، تحسبا لباقي مشوارهم في كأس العالم 2026.

وصرّح ماندي، عقب مباراتهم الأخيرة ضد النمسا، وتأهلهم للدور الـ32 من كأس العالم: “علينا تحسين أدائنا أكثر من الجانب الدفاعي”.

كما أضاف مدافع الخضر: “على كل المنظومة الدفاعية العمل أكثر كمجموعة، لتفادي تلقي الأهداف، خاصة في بعض الأوقات الحاسمة”.

وتابع عيسى ماندي: “الأداء ليس متكاملا، هناك بعض الأمور التي علينا تحسينها، لكن لدي ثقة في هذه المجموعة التي ستتطور مع مرور الوقت”.