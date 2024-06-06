ماندي: “علينا تصحيح الأخطاء تحسبا للمباراة المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
دعى لاعب المنتخب الوطني، عيسى ماندي، لظرورة تصحيح الأخطاء في أقرب فرصة، بعد هزيمتهم أمام غينيا، تحيبا للمباراة المقبلة.
وصرح ماندي، عقب هيزمتهم أمام غينيا: “قدمنا أفضل ما لدينا في هذه المباراة، كوننا كنا ندرك بأنها جد مهمة”.
كما أضاف: “من المبكر الحديث عن سبب هزيمتنا، وعدم تقديمنا المردود اللازم، وعجرنا عن تحقيق الفوز”.
وتابع عيسى ماندي: “علينا حاليا تصحيح الأخطاء في أقرب فرصة، كونه تنتظرنا مباراة أخرة يوم الإثنين المقبل”.
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