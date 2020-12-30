ماندي :”علينا طي صفحة 2020″

طالب الدولي الجزائري، عيسى ماندي، زملاءه في ريال بيتيس بطي صفحة النتائج المُخيبة للآمال المُحققة خلال العام الجاري 2020.

وصرّح المدافع المُتألق لجريدة “موندو ديبورتيفو” :”علينا أن نحفظ الدرس، ونتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها سابقا”.

وواصل :”مُباريات عام 2020 إنتهت، وعلينا التركيز مع السنة الجديدة، والتي سنبدأها بداربي قوي أمام الجار إشبيلية”.

وأردف :”نستهدف تحقيق الفوز خلال هذا اللقاء، خاصة وأننا نعلم درجة الأهمية التي يوليها الأنصار لهذا الموعد المحلي”.

وعاد مُحارب الصحراء، للمُنافسة الرسمية، سهرة أمس الثلاثاء، وسجل هدفا خلال تعادل “البلانكي فيردي” أمام ليفانتي.