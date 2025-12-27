ماندي: “عملنا على تصحيح الأخطاء وجاهزون لمواجهة بوركينافاسو”

أكد مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، أن لاعبي “الخضر” جاهزون نفسيا، لدخول غمار المباراة الثانية من مجموعات الـ”كان” المرتقبة، غدا الأحد، أمام بوركينافاسو.

وقال ماندي، في الندوة الصُحفية اليوم السبت، تحسبا لمواجهة يوم غدٍ. المقررة بداية من الساعة 18:30: “من المهم أن نبدأ المنافسة بانتصار، خاصة وأنني أظن أنه كانت بأداء جيد”.

كما أبرز لاعب ليل الفرنسي، بأن جميع اللاعبين يشعرون أنهم في أفضل حالاتهم بعد الفوز على السودان في جولة الافتتاح. مضيفا: “مثلما قلت من الجيد أن تبدأ بهذه الطريقة”.

قبل أن يستدرك: “سجلنا العديد من الأمور الايجابية، هناك نقائص طبعا لتصحيحها وعملنا على ذلك، رفقة الطاقم الفني.. نحن جاهزون لمباراة الغد”.