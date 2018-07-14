ماندي: “فخور جدا بشهادة كيكي سيتين”

عبر الدولي الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، عن سعادته وفخره بالشهادة التي نالها مؤخرا من مدربه كيكي سيتين.

وصرح ماندي، في حواره مع الموقع الرسمي للنادي: “أنا فخور جدا بما قاله كيكي سيتين عني، وأعتبر ذلك شهادة أعتز بها”.

وأضاف مدافع الخضر: “شخصيا، أنا لا أعتبر نفسي مثالا لأي شخص، أنا فقط أحاول القيام بالأشياء التي أحبها”.

وتابع: “أنا متطلب، أحب متابعة الأشياء التي نقوم بها بشكل جيد، والأشياء التي التي نخطأ فيها، لتحسين آدائنا إلى نهاية الموسم”.

يذكر أن المدرب كيكي سيتين، قد مدح كثيرا لاعبه الجزائري، أين أكد أنه ومنذ أربعين سنة، لم يشاهد لاعبا يتطور بشكل سريع كعيسى ماندي.