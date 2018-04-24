ماندي في التشكيلة المثالية للجولة ال34 من الليغا

تواجد إسم النجم الدولي الجزائري عيسى ماندي مُدافع فريق ريال بيتيس الإسباني في التشكيلة المثالية للجولة ال34 من الليغا الإسبانية.

ووضع إسم مُدافع الخضر في التشكيلة المثالية بعد تألقه الشديد في لقاء فريقه ضد أتلتيكو مدريد أين أوقف غريزمان وكوستا.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة الذي يضع فيها موقع “هوسكورد” عيسى ماندي في التشكيلة المثالية للدوري الإسباني منذ إنطلاق مرحلة العودة.

وتحصل المُدافع السابق لنادي ريمس الفرنسي على علامة 8.3 من قبل ذات الموقع المتخصص ليؤكد تواجده في أفضل مستوياته مؤخرا.