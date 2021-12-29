ماندي في التشكيلة المثالية للدوري الاسباني لسنة 2021
بقلم حواز عبد النور
تواجد المدافع الدولي الجزائري “عيسى ماندي” في التشكيلة المثالية للدوري الاسباني لسنة 2021.
حيث كشف موقع سوفا سكور للأرقام والاحصائيات عن التشكيلة المثالية لليغا لسنة 2021 والتي حملت اسم مُدافع فريق فياريال الاسباني.
وضمت أيضا تشكيلة الليغا المثالية لسنة 2021 أسماء كريم بن زيمة، توني كروس وكاسيميرو وكورتوا وألابا الظهير الأيسر لبرشلونة.
ومنح الموقع المذكور بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 علامة 7.06 على 10.
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