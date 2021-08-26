 ماندي في المجموعة السادسة أمام اليونايتد أتلانتا ويانغ بويز 

أسفرت قرعة دوري المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا عن تواجد فريق فياريال الذي يلعب له المدافع الجزائري عيسى ماندي في المجموعة السادسة رفقة كل من مانشستر يونايتد، أتلانتا ويانغ بويز السويسري.

المجموعة السادسة

1- فياريال (إسبانيا)

2- مانشستر يونايتد (إنجلترا)

3- أتلانتا (إيطاليا)

4- يانغ بويز (سويسرا)