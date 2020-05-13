“ماندي” في طريقه إلى “ليون” في صفقة تبادلية !

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن إدارة “ريال بيتيس” تدرس جديا إمكانية التعاقد مع “تراوري” لاعب “ليون” الفرنسي.

اللاعب “تراوري” أخبر إدارة فريقه بنيته في الرحيل مما سيجعل الصفقة ممكنة جدا للفريق الأندلسي الذي يسعى للرد على “ليون” الذي يحاول التعاقد مع “ماندي”.

وحسب ماذكرته ايضا صحيفة “إيستاديو ديبورتيفو”، فإن الفريقين قد يتوصلا إلى حل مثالي وهو عقد صفقة تبادلية مع دفع بعض المتغيرات.

يذكر أن “ماندي” لا يزال مرتبطا بعقد مع “ريال بيتيس” الذي يرفض التفريط في خدماته إلا في حالة وصول عرض مغري.