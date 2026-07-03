ماندي: “قدمنا أفضل ما لدينا ونتفهم غضب الأنصار”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، أسفه الكبير لاقصائهم من المونديال، وتخييبهم آمال أنصار الخضر.
وصرح ماندي، عقب هزيمتهم بثمائية لصفر، ضد سويسرا، واقصلئهم من كأس العالم 2026: “كانت لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز وتجاوز هذا الدور، ولا يجب التشكيك في ذلك”.
كما أضاف: “للأسف في كرة القدم هناك فائز، ومنهزم، اليوم نحن انهزمنا، رغم كل التحضيرات التي أجريناها، والعزيمة التي تحلينا بها”.
وتابع عيسى ماندي: “نتفهم غضب أنصارنا، وطريقة تعبيرهم عن ذلك، ونشكرهم على تنقلهم معنا من أجل مساندتنا”.
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