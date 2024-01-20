ماندي :”قدمنا مباراة جيدة ولسنا راضين عن نتيجة التعادل”

أبدى مدافع الخضر عيسى ماندي ثقته الكبيرة في العودة إلى الطريق الصحيح والتأهل إلى الدور القادم رغم التعادل امام بوركينافاسو.

وقال عيسى ماندي في حديثه خلال المنطقة المختلطة “لا زلنا أحياء، قدمنا أداء جيد خلال الشوط الأول، صحيح نوعا ما حزنين بعد الفوز أمام كوت ديفوار”.

كما أضاف مدافع فياريال”الجميع معنا، و حتى المدرب لا زال يشجعنا إلى حد اللحظة، نملك القوة الكافية”.

وختم “ماندي جاهزون لتقديم مباراة جيدة امام موريتانيا، سنقول كلمتنا”.

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