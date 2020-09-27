ماندي: “كان بإمكاننا الفوز على الريال ولكن..”

إعتبر الدولي الجزائري عيسى ماندي، أن فريقه ريال بيتيس، كان قادرا على تحقيق الفوز أمس السبت، أمام ريال مدريد.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات ماندي، أين قال: “كنا جيدين للغاية خاصة في الشوط الأول، كنا نستطيع الفوز بهدفين، أو ثلاثة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “في الشوط الثاني كان الريال أفضل، لكن هناك عناصر في المباراة أحيانا لا يمكنك أن تقاتلها، لقد حاولنا حتى النهاية لكن لم نستطع”.

وتابع عيسى ماندي: “لعبنا بشخصية، وتفوقنا حتى نهاية الشوط الأول، إلا أننا لم نتمكن من الحفاظ على نظافة شباكنا في الشوط الثاني”.

ورفض عيسى ماندي، مسجل الهدف الأول لبيتيس، التعليق عن القرارات المثيرة للجدل لحكم هذه المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد بـ3-2.