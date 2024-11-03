ماندي :”لا يهمني أي منصب ألعب فيه وفي المنتخب لا مكان للغرور والأنانية”

أبدى مدافع الخضر عيسى ماندي فخره الكبير في حمل شارة قيادة المنتخب بعدما تعاقب عليها لاعبين كبار في الساحة الكروية الجزائرية.

وقال عيسى ماندي عن التعامل مع اللاعبين الشباب و منحه خبرته لهم في حواره للموقع الرسمي لـ “الفاف” “قيادة المنتخب، إلى جانب انها مسؤولية كبيرة، اعتقد انه من واجبي و واجب اللاعبين القدامى مثل رياض محرز، نفس مثلما حدث معنا لما جئنا إلى المنتخب شباب علمونا التعود”.

كما أضاف ماندي “أريد توضيح ما معنى تمثيل المنتخب الوطني، كما أود نقل خبرتي لهم، أريد تقديم المساعد داخل وخارج المنتخب”.

وختم ماندي عن تعامله الاحترافي مع كل المدربين “بصراحة، املك علاقة جيدة مع المدربين السابقين مثل جمال و الحالي، وخاصة أني قائد الخضر، المسؤولية ليست عبئ وإنما استمتع بها”.

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