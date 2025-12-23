ماندي: “لست هنا من أجل الحديث عن النسختين الماضيتين”

رفض المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، العودة للحديث عن آخر نسختين لـ”الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وبعد التتويج بنسخة مصر سنة 2019، فشل المنتخب الوطني في تجاوز الدور الأول في الدورتين التاليتين، بخروجه من دور المجموعات في الكاميرون 2021 التي أقيمت 2022. وكوت ديفوار 2023 التي جرت سنة 2024.

وسُئل ماندي، في المنطقة المختلطة التي سبقت آخر حصة لـ”الخضر” اليوم الثلاثاء. قبل مواجهة السودان غدا، عن خيبة آخر مشاركتين في الـ”كان”، ورد: “لست هنا للحديث عن النسختين الماضيتين”.

وواصل الدولي الجزائري: “هناك مدرب جديد ولاعبين جدد، نبدأ الـ “كان” بتواضع شديد نعم، ولكن بطموح كبير”.

كما نوه ماندي، بالحضور المميز للجماهير الجزائرية في المغرب. تحسبا لمساندة العناصر الوطنية في الـ”كان”، مؤكدا أنه ينتظر دعمهم القوي جدا مثلما جرت عليه العادة، وأن اللاعبين سيقدمون كل شيء من أجل جعل الأنصار فخورين بالمنتخب.