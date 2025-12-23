ماندي: “لقاء السودان؟ سنلعب كل مباراة من أجل الفوز”

أكد مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، أن التشكيلة الوطنية ستلعب كل مباراة في كأس أمم إفريقيا، الجارية حاليا بالمغرب، من أجل الفوز.

وتحدث ماندي، في المنطقة المختلطة التي سبقت آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” اليوم الثلاثاء. عن لقاء السودان المقرر غدا الأربعاء، في افتتاح مشوار المنتخبان ضمن بطولة الـ”كان”.

وقال مدافع ليل الفرنسي: “نلعب كل المباريات من أجل الفوز.. نحن الجزائر، نريد الفوز بأول مباراة في المنافسة القارية”.

قبل أن يستدرك ماندي قائلا: “بعدها تبقى أمامنا مواجهتين في المجموعة. ولكن لقاء الغد ليس هو من سيحدد كل شيء في مجموعتنا”.