ماندي : “لم أتردد في الانضمام للغواصات”

تحدث النجم الجزائري “عيسى ماندي” عن فريقه الجديد “فياريال” مؤكدا استعداده لخوض غمار الموسم الجديد رفقة الغواصات سواء على المستوى الأوروبي أو المحلي.

وقال “ماندي” في تصريحاته: “عندما إتصل بي فياريال لم أفكر طويلا وتم كل شيء بسرعة”.

وأضاف: “أشكر النادي وزملائي على الترحيب. بعد أسبوع أنا سعيد للغاية وآمل أن أقدم أفضل ما لدي للبقاء هنا لسنوات عديدة، فأنا أدرك المنافسة الكبيرة داخل الفريق، عليّ أن أقاتل من أجل حجز مكان ضمن التشكيلة”.