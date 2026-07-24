ماندي: “لم أغشّ يومًا مع المنتخب.. وسأبقى المشجع الأول للخضر”

وجّه الدولي الجزائري السابق عيسى ماندي رسالة مؤثرة إلى جماهير المنتخب الوطني، استعاد فيها أبرز محطات مشواره بقميص “الخضر”، مؤكدًا أنه أدى واجبه بكل إخلاص، وأنه سيظل الداعم الأول للمنتخب بعد إسدال الستار على مسيرته الدولية.

وعاد ماندي إلى تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019، في حواره مع الإعلامي إسماعيل بوعبد الله في بودكاست “Kampo”، معتبرًا أن هذا الإنجاز سيبقى خالدًا في تاريخ الكرة الجزائرية، وقال: “النجمة الثانية على قميص المنتخب ستبقى إلى الأبد، وكل الأجيال القادمة سترتدي هذا القميص وهو يحمل النجمتين، وأنا فخور لأنني كنت جزءًا من هذا الإنجاز”.

وأضاف: “قد أكون ارتكبت أخطاء، كما قمت بأشياء جيدة، فهذه هي سنة الحياة، لكنني أؤكد أنني لم أغشّ يومًا، وقدمت كل ما أستطيع لبلدي، وأنا ممتن لكل ما وهبني الله”.

كما تطرق ماندي إلى رحيل المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف، كاشفًا أن اللاعبين حاولوا ثنيه عن قراره، وقال: “غوركوف أخبر اللاعبين بقراره الرحيل، وخلال رحلة العودة بالطائرة حاولنا جميعًا إقناعه بالتراجع، لكنه تمسك بموقفه ورفض”.

وفي ختام حديثه، وجّه ماندي رسالة وداع إلى الجماهير الجزائرية، قال فيها: “أشكر كل من ساندني طوال مسيرتي مع المنتخب الوطني. لن أكون لاعبًا في صفوف المنتخب بعد اليوم، لكنني سأكون المشجع رقم واحد للخضر، وأتمنى لهم كل التوفيق، وسأبقى دائمًا أحبكم. إلى اللقاء”.