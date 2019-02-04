ماندي: “ليس من السهل تحقيق الفوز ضد أتلتيكو مدريد”

أبدى الجزائري “عيسى ماندي” عن سعادته الكبيرة بالفوز المحقق ضد “أتلتيكو مدريد” أمس الأحد في الدوري الإسباني.
وقال ماندي في تصريح للموقع الرسمي: “الجميع قدم مباراة جيدة، واجهنا أحد أفضل الأندية في العالم”.
وأضاف: “الأتليتي لديه مهاجمين مميزين مثل غريزمان وموراتا، وعلينا أن نهنئ المجموعة التي حققت الفوز”.
وتابع: “عملنا كثيرا من أجل تحقيق الفوز، ونحن سعداء بالنتيجة المحققة”.
في حين ختم كلامه: “الدفاع ؟ نحن نلعب كمجموعة واحدة وهذا هو الأهم”.
Bonito es tenerte a ti defendiendo las trece barras, @aissamandi23 🔒✋⛔ pic.twitter.com/lEf9SVQdkM
— Real Betis Balompié (@RealBetis) February 3, 2019
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