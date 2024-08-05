ماندي: “ليل فريق كبير وأعرف الليغ1 جيدا”

أبدى الدولي الجزائري عيسى ماندي، سعادته بالعودة إلى الدوري الفرنسي، مجددا، كما أشاد بناديه الجديد ليل، مؤكدا عزمه على تقدم أفضل ما لديه لهذا الأخير.

وصرح ماندي، في حوار خص به الموقع الرسمي لناديه ليل: “أنا جد سعيد لالتحاقي بنادي ليل”.

كما أضاف: “لعبت أربعة سنوات في الليغ1 مع نادي لانس، ورغم قضائي ثمانية سنوات في الدوري الإسباني، كنت أتابع دائما الليغ1”.

وأردف: “من 2005 إلى 2015، نادي ليل كان يضم لاعبين كبار، على غرار ايدن هزارد، وتوج الفريق بعدة ألقاب”.

وتابع عيسى ماندي: “عدت إلى الليغ1 برغبة كبيرة، وأعد بالعمل بمجهود وتضحيات كبيرة، وأتمنى تحقيق موسم كبيرة”.