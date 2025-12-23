ماندي: “محرز من أفضل اللاعبين في تاريخ الجزائر”

أشاد مدافع “الخضر” عيسى ماندي، بزميله رياض محرز، واصفا إياه بأحد أفضل اللاعبين الجزائريين عبر التاريخ.

وأوضح ماندي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، على هامش المنطقة المختلطة. التي سبقت آخر حصة تدريبية، قبل دخول غمار الـ”كان” غدا الأربعاء، أمام السودان، بأن رياض، يعتبر لاعبا مهما للغاية في التشكيلة الوطنية.

وواصل مدافع ليل الفرنسي قائلا: “ربما هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الجزائر.. أما الانتقادات فهي أمر عادي”.

كما أبرز ماندي، بأن الانتقادات التي تلاحق محرز، في كل مرة، لن تؤثر عليه، على اعتبار أنه لعب في أكبر الأندية العالمية.

مشيرا في الأخير، إلى أنه يثق في قدرة محرز، على تجاوز كل شيء. وأنه سيقدم كل شيء ليكون في المستوى خلال مباريات “كان 2025”.