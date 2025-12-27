ماندي: “محرز يعمل بجد ليكون دائما في أعلى المستويات”

نوّه عيسى ماندي، بالعمل الكبير الذي يقوم به القائد رياض محرز، في المنتخب الوطني، واصفا إياه بـ”اللاعب الكبير”.

وسُئل ماندي، عن رأيه في الأداء المميز لمحرز، أمام السودان، وتسجيله “ثنائية” جاءت بعد انتقادات كبيرة واجهها في الفترة الماضية. ورد: “الجميع شاهد محرز، لقد كان ولا يزال لاعبا كبيرا”.

وواصل مدافع “الخضر” ممتدحا محرز. على هامش الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة بوركينافاسو غدا الأحد: “هو قائدنا.. يحمل الفريق على عاتقه ويتحمل المسؤولية”.

وختم ماندي، حديثه عن نجم الأهلي السعودي. قائلا: “قدم مباراة قوية في افتتاح دورة الـ”كان”، إنه يعمل بجد في التدريبات ليكون دائما في أعلى مستوى، مثلما حدث أمام السودان”.