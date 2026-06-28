ماندي: “محرز هو قائدنا وقام بدوره على أكمل وجه”

أشاد مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، بالدور الكبير الذي لعبه رياض محرز، في مباراتهم المصيرية أمام منتخب النمسا، وتأهلهم إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026.

وصرّح ماندي، بخصوص رياض محرز، عقب التعادل أمام النمسا، والتأهل للدور الـ32 من كأس العالم: “رياض هو قائدنا، وقدّم ما عليه ضد النمسا”.

كما أضاف: “رياض قدم ما عليه عندما يكون الفريق ليس على ما يرام، وهذا هو دور القائد، الذي قام به محرز على أكمل وجه”.

يذكر أن رياض محرز، سجل هدفين، في تعادل المنتخب الوطني، ضد النمسا، بنتيجة (3-3)، ليساهم بذلك في تأهل الخضر للدور الـ32 من كأس العالم 2026.