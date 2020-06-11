ماندي محط أنظار كبار الأندية الأوروبية في داربي الأندلس

الرياضة
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ماندي محط أنظار كبار الأندية الأوروبية في داربي الأندلس
بقلم كريم.تيغرمت

سيعود الدولي الجزائري عيسى ماندي، اليوم الخميس، لأجواء المنافسة الرسمية لليغا، رفقة ناديه ريال بيتيس، خلال تنقلهم لمواجهة الجار نادي إشبيلية، في داربي الأندلس.

وكشف نادي ريال بيتيس، عبر حسابه الخاص، عن القائمة الموسعة للاعبيه المعنيين بهذه المباراة، والتي ضمت اسم عيسى ماندي.

وسيكون الدولي الجزائري، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بخدماته، خلال هذه المواجهة، للوقوف أكثر على مستواه وجاهزيته.

يذكر أن عيسى ماندي الذي يتواجد في نهاية عقده مع ريال بيتيس، يحظى باهتمام كبار الأندية الأوروبية، على غرار برشلونة، أتليتيكو مدريد، نيوكاسل وغيرها.


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