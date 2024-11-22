ماندي: “نحن مركّزون على مواجهة رين والاحتفال مع أنصارنا”

أكد الدولي الجزائري عيسى ماندي جهوزيته للمباراة المقبلة التي ستجمع فريقه ليل مع ضيفه رين، في قمة الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

وقال عيسى ماندي في تصريح نقلته وسائل الإعلام الفرنسية: “نحن في نركز على المباراة التي سنلعبها يوم الأحد ضد رين”.

وأضاف مدافع الخضر: “إذا سار اللقاء كما نريد، سيكون بإمكاننا الاحتفال بشكل جيد بمرور 80 عاما على تأسيس الفريق”.

للإشارة، عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي للمشاركة أساسيا في مباريات فريقه ليل محليا وأوروبياً، بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي يقدمها.