ماندي مطلوب في قطر

توسعت قائمة الأندية الخليجية المُهتمة بالدولي الجزائري، عيسى ماندي، خلال الأيام القليلة الماضية، لتمتد لفرق قطرية، بعد أن كان الأمر مُقترصا على أهلي جدة السعودي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تلقي المدافع المحوري لعروض رسمية من “دوري النجوم”، خلال الفترة الماضية.

ويُعول القطريون إغراء خريج مدرسة رامس، براتب ضخم، لإقناعه بترك الإحتراف الأوروبي والإنتقال الى الدوحة.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، سيكون حُرا من أي إلتزام، بداية من جوان القادم، تاريخ نهاية عقده مع ريال بيتيس.

وباءت جميع مُحاولات إدارة “البلانكي فيرديس”، للتجديد لصاحب الـ29 عاما بالفشل، بعدما إشترط اللاعب رفع راتبه السنوي.

وتؤكد المعطيات الأخيرة، بأن بطل إفريقيا 2019، سيُفاضل بين الأندية الخليجية وشالك 04 الألماني الذي إتصل به مؤخرا.