ماندي مطلوب من أحد عمالقة الكالتشيو

دخل الدولي الجزائري عيسى ماندي على “رادار” أحد عمالقة الكالتشيو الإيطالي، وفقا لما كشفته جريدة “إستاديو ديبورتيفو” في الساعات الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن المُدافع لفت أنظار نادي “نابولي” ومدربه “كارلو أنشيلوتي”، والذي منح موافقته لجلبه لتشكيلته إستعدادا للموسم الجديد.

ووفقا لذات المصدر، فإن التقني المُخضرم أعجب بمؤهلات المُتألق خلال الكان، ويرى فيه عنصرا قادرا على تدعيم الخط الخلفي للبيرتيونبي.

ولا يزال خريج “رامس” مُرتبطا مع “ريال بيتيس” الى غاية جوان 2021.

ويبقى مُسيروا الفريق الأندلسي مُستعدين لسماع العروض التي ستصل نجمهم، وسيُوافقون على بيعه إن كان المُقترح المادي في مُستوى طموحاتهم.