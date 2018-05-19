ماندي مطلوب من كبير تركيا

الرياضة
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ماندي مطلوب من كبير تركيا
بقلم إسماعيل عشاش

يتواجد الدولي الجزائري، عيسى ماندي على رأس العناصر المطلوبة من طرف “بشيكتاش”، الذي يُريد الإستفادة من خدماته إستعدادا للموسم القادم.

وأشارت تقارير إعلامية تركية بأن المُدرب “سينول غونيش” أعجب كثيرا بمؤهلات قائد المنتخب الوطني، ويرى فيه دعما كبيرا لتشكيلته مُستقبلا.

وظهر المُدافع الصلب بمُستويات قوية جدا، خلال الموسم الجاري رفقة “ريال بيتيس” وصُنف من أحسن اللاعبين في منصبه بالليغا الإسبانية.

ولايزال خريج مدرسة “رامس” مُرتبطا مع أبناء الأندلس، لغاية 2021 مع سعي إدارة هذه الأخيرة للتمديد له سريعا ورفع راتبه. 

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