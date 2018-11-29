ماندي ملك “التمريرات” في الليغا !

أصبح الجزائري “عيسى ماندي” اللاعب غير القابل للجدل في تشكيلة “ريال بيتيس” وأصبح أحد ركائز تشكيلة “كيكي سيتيان” هذا الموسم.

فقد كشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” أن “ماندي” هو ثاني أكثر لاعب مشاركة مع الفريق الأندلسي بـ “1395 دقيقة” في مختلف المسابقات سواء في الليغا أو في الأوروبا ليغ.

كما أصبح اللاعب الجزائري أول لاعب في فريقه يتجاوز الـ 1000 تمريرة هذا الموسم في الليغا الإسبانية.

ويعتبر “ماندي” ملك التمريرات في الدوري الإسباني بـ 1062 تمريرة متفوقا على نجمي برشلونة “راكيتيش” صاحب الـ 1015 تمريرة و “بيكي” صاحب الـ 1005 تمريرة.

كما أن دقة تمريرات الجزائري وصلت إلى 93.8% وهو أحد أعلى المعدلات في أوروبا هذا الموسم.