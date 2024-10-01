ماندي: “مواجهة ريال مدريد ستكون مثيرة”

تحدث المدافع الدولي الجزائري، الناشط في صفوف نادي ليل الفرنسي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام ريال مدريد.

في إطار منافسات الجولة الثانية من رابطة أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، بملعب “ديكاتلون أرينا” بمدينة ليل.

وصرح المدافع، عيسى ماندي، اليوم الثلاثاء، للقناة الرسمية لنادي ليل، عبر منصة يوتيوب: “ريال مدريد ناد كبير بتتويجاته في منافسة رابطة الأبطال. سواء لعب على ميدانه أو خارجه”.

وأضاف مدافع الخضر: “سبق لي مواجهة ريال مدريد مرتين والتسجيل أمامه لما كنت لاعبا في صفوف ريال بيتيس. وأعتبر ذلك أمرا مميزا، وأعتقد أن مواجهة الغد ستكون مثيرة”.

وتابع المتحدث: “تعداد فريق ريال مدريد قوي جدا، لا يهم من سيكون أساسياً لأن جميع اللاعبين جيدون، ويلعبون من أجل الفوز”.