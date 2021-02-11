ماندي: “ميسي سيحدد المتأهل بين برشلونة والبياسجي”

الرياضة
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ماندي: “ميسي سيحدد المتأهل بين برشلونة والبياسجي”
بقلم أمير بهلول

أكد المدافع الجزائري “عيسى ماندي”، أن مباراة “باريس سان جيرمان” و”برشلونة” في ثمن نهائي دوري الأبطال ستكون مثيرة.

وقال “ماندي” في تصريحاته لـ “بي إين سبورتس”: “من سيتأهل بين البياسجي وبرشلونة؟ بالنسبة لي الأمر يعتمد على ميسي”.

وأضاف: “إذا كان في أفضل أحواله فسيتأهل برشلونة لأنه لاعب استثنائي وخارق للعادة”.

وتابع: “علينا أن لا نستصغر باريس سان جيرمان لكن في نفس السياق، علينا أن نعلم في أي جاهزية سيكون ميسي”.

يذكر أن “برشلونة” سيستقبل “باريس سان جيرمان” في ذهاب الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم 16 فيفري المقبل.


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